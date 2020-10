Rüüstamisi ja kokkupõrkeid politseiga Torinos, Napolis, Milanos ja Roomas veavad noorte huligaanide jõugud, kes on seotud paremäärmuslastega. Kuigi jäädvustused rahutustest on šokeerivad, tekitavad riigi stabiilsuse ja valitsuse toetuse seisukohast veelgi enam muret rahumeelsed protestid väikestes ja unistes linnakestes, nagu Treviso, Trieste, Forlì ja Lecce, kus sajad kodanikud palusid võimudelt, et üleeile kehtima hakanud uued reeglid tühistataks.