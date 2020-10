Siiani on meeles ülekaaluline spordipükstes mees, kes üsna vaevaliselt lõõtsutades hiidlinnast veidi lõuna poole jäävas San Mateo maakonnas jooksuspordiga tegeles. Ta näol oli mask: sarnaselt enamuste kalifornialastega täitis ta maskikohustust pigem liiga palju kui liiga vähe. Kui mööda kiirteed tuhisevais autodes olijaid mitte arvestada, polnud kuni silmapiirini näha ühtegi teist inimest.

Võrreldes pandeemiast praegu kohati väga rängalt räsitud USA keskosariikide, kuid ka Euroopga, on koroonasituatsioon Californias hetkel pigem leebe: uusi nakatumisi on viimase nädala jooksul 100 000 elaniku kohta diagnoositud vaid 10,2 (Eestis tuttava näitajani jõudmiseks tuleks see number korrutada kahega, seega kahe nädala lõikes siis umbes 20,4). Siiski registreeriti näiteks 22. oktoobril Californias 162 uut koroonahaigusega seostatud surmajuhtumit.