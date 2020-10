Toomas Vitsut: piiridest väljuv riik

Erinevalt infoühiskonnaeelsest ajast ei pea Eesti enam näiteks Lätile sõda kuulutama, et suuremaks riigiks kasvada. Piisab sellest, kui riigi digitaalne ülesehitus ületab tema piire ning kasvatab riigi kasvõi Hiina müürini (või ka kaugemale). Tänu digiajastule, internetile ja infotehnoloogiale hakkab ka riigi ülesehitus muutuma. Eesti on olnud nende muutuste eestkõneleja, katsetaja ja uuenduste rakendaja. Need elu muutvad tendentsid on kasulikud just Eesti-suurusele riigile, sest võrdsustavad väikeriigi nutika tegutsemise korral territooriumilt ja rahvaarvult suuremate riikidega.