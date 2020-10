Erkki Bahovski: sõna ja tegu

Või peaks ütlema, et sõimlemine on tagasi tulnud? Nii palus Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kontrollida oma Prantsuse kolleegil Emmanuel Macronil vaimset tervist. Viimane oli hoiatanud oma reedeses kõnes radikaalse islami eest. Macroni kõne järgnes teatavasti prantsuse õpetaja mõrvamisele islamifanaatiku poolt, sest õpetaja Samuel Paty oli tunnis näidanud prohvet Muhamedi karikatuure ja pooldanud niiviisi sõnavabadust.

Pinged Türgi ja Prantsusmaa vahel on kogunud tuure. Prantsuse laevastik on toetanud Kreekat ja Küprost viimaste tülis Türgiga Ida-Vahemerel. Pühapäeval marssisid tuhanded inimesed Pariisis Mägi-Karabahhi toetuseks. Prantsusmaal on suur armeenlaste kogukond, kes meenutab ka Esimese maailmasõja ajal toimunud armeenlaste genotsiidi. Loomulikult ei saagi see kõik Türgile meeldida.