Projekti ühe eestvedaja, riigikantselei diginõuniku Marten Kaevatsi sõnul on tegu suurima projektiga, milles Eesti e-riik üldse osaleda saaks – kui mais sõlmiti lepingud, millega Eesti hakkab vedama Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) läbipaistva andmevahetuse süsteemi, siis koos ITUga valmib ülemaailmne digiriigi platvorm, millest saavad osa võtta kõik riigid, kusjuures fookus on arengumaadel, kellel endil ei pruugi olla võimalik suurt ja keerukat digiteenuste süsteemi üles ehitada.