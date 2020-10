EKRE saadab ERRi nõukogusse Anti Poolametsa

Poolamets soovib ringhäälingunõukogus seista selle eest, et ERR lähtuks oma tegevuses ­Eesti põhiseadusest ja ringhäälinguseadusest. «Rahvusringhäälingul on oluline roll eesti rahvuse, keele ja kultuuri ­säilimisel. Ringhäälinguseaduse järgi tuleb hoolikalt jälgida poliitilise tasakaalustatuse nõuet,» sõnas Poolamets.

Ta lisas, et seadus rõhutab ka seda, et rahvusringhäälingu eesmärk on väärtustada ­perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit.