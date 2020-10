Eesti lühiuudised

Reformierakonna esimees Kaja Kallas (pildil) teatas, et nad ­lükka­vad siseminister Mart Helmele (EKRE) umbusaldusavalduse esitamise novembrisse. Ehkki oravate plaan oli ministrit umbusaldada sel nädalal ning seepärast tehti ka riigikogu juhatusele eile ettepanek korraldada tänane ja homne riigikogu täiskogu istung distantsilt, et ­umbusaldushääletusel saaksid osaleda ka kaks karantiinis viibivat oravapartei liiget Siim Kallas ja Aivar Sõerd, ei leidnud see ettepanek Kallase sõnul toetust. «Tegime riigikogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku kaugistung, kuid riigikogu juhatuse enamus ei pidanud eneseisolatsioonis olemise nõuet piisavaks põhjuseks,» selgitas Kaja Kallas. Riigikogu spiiker Henn Põlluaas (EKRE) ütles üleeile, et paari liikme puudumine pole kindlasti põhjus, miks kogu riigikogu kaugtööle üle viia. PM