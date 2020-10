Ain Kendra: naastrehvid – keelata või maksustada?

Tallinna viie kaubanduskeskuse parklas loendati 2020. aasta veebruaris 5606 sõiduautot ja fikseeriti nende rehvitüüp. Naastrehve kasutas 62 protsenti sõidukitest, mis võrreldes varasemate loendustega on keskmiselt kümme protsenti kahanenud. Tallinnas on naastrehvide kasutus väiksem kui Soomes (80–90 protsenti) ja sarnane Stockholmiga (60 protsenti). Sotsiaalmeedias tehtud küsitlus (500 vastajat) näitas analoogset tulemust: naastrehve kasutab 60 protsenti vastajatest. Murelikuks teeb, et kaks kolmandikku vastajaist ei erista põhjamaa teedele mõeldud rehve Kesk-Euroopa talverehvidest – meile sobilikul rehvil on kindel märgis. Tähele tuleks panna, et talvetingimustele optimeeritud lamellrehve kasutatakse ka Kesk-Euroopas, kuid nende talved on leebemad ja seetõttu tuleks meil kasutada siiski põhjamaadele disainitud rehve.