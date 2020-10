Konkurentsi survel müüakse poes piima isegi kahjumiga

Maximas, Prismas ja Grossi toidupoodides on 2,5protsendiline kilepiim müügil praegu 39 sendi eest. Rimis tuleb piima eest välja käia 45, Coopis 49 ja Selveris 50 senti. Kõik soodsaimad piimad on kaupmeeste kinnitusel valmistatud Eestis.

Prisma Peremarketi sortimendidirektor Kaimo Niitaru tõdes, et piima hind on olnud aastate lõikes kõikuv ja on nähtud veelgi odavamat hinda. Samas mullu samal ajal maksis soodsaim piim Prismas 49 senti.

Piima hinna määrab konkurents, mis Eesti turul on äärmiselt tihe. „Esineb olukordi, kus piima müüakse kahjumlikult,” tõdes Niitaru. Kõige enam ostetakse soodsaima hinnaga piima. „Hinnamuutused pole seda kuigivõrd mõjutanud, pigem on selle piima osakaal olnud viimase kahe aasta jooksul stabiilne.”

Grossi toidupoodides on praegu soodsaim Valio 2,5% kilepiim, mille eest küsitakse 39 senti. Grossi poed asuvad nii Tallinnas kui ka külades ja hinnad võivad piirkonniti erineda. „Selle tingib tihe konkurents turul,” ütles OG Elektra ASi ostu-müügijuht Gerli Torm. Ta lisas, et viimase aastaga on piima hind langenud ning enim ostetakse just odavaimat. „Kasumist me siinkohal tõesti rääkida ei saa.”