Miks tööstused piima eest rohkem ei maksa?

Sirje Potisepp Toiduliidu juht

Hinna aga määrab turg. Praeguses olukorras on nõudlus vähenenud, eriti välisturgudel. Kuna Eestis toodetakse piima 80 protsenti rohkem, kui ise tarbime, siis ekspordi tagasilöögi tõttu jääb see piim siseturule ja nõudmist samas nii palju ei ole. See ongi viinud hinnad langusesse. Seda näitab ka statistika.

Isiklikult muidugi arvan, et 39 senti piimaliitri hind on liialt vähe – me nagu ei väärtustagi nende inimeste tööd, kes on konkreetse toote taga. Siiski on tähtis, et tööstused jõuavad piima iga päev vastu võtta ja toodeteks teha. Kui on head ajad, on kõigil hästi, kui tuleb kriis, kaotavad mõlemad osapooled ja odavast hinnast võidab tarbija.