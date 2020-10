Nädala mõte: nii odav, et piinlik osta

Et soodne hind on tõepoolest kaalukas argument, tõestab, et kõige odavam piim ongi kõige ostetum. Samamoodi ­munad – vaadatakse ikka soodsat hinda, mitte kas need on munenud puuri- või vabapidamisel kanad.

Praegu on piim odav nii tootjale kui ka poes. Farmiomanik saab liitrist kätte 27 sendi ringis. Teekond autoga (kütus + autojuhi palk + firma kasum) piimakombinaati (paljude inimeste palk + pakendid + elekter + tootmisiinid) ja sealt jälle kallite veokitega kauplusesse (lugematute inimeste palk, laokulud) ning kogu sel teekonnal lisandub liitrile 10–20 senti. Kedagi siin ilmselgelt nööritakse.

Vaatan toidupoes hoolikalt hindu ja tihtipeale langeb valik soodsaima toote kasuks, aga viimastel kuudel on piima­leti ääres hakanud piinlik. No ei tõuse käsi kolme või neljaga algava hinnaga piimapakki haarama. Teades, kui palju vaeva on pidanud meie loomakasvatajad nägema selle tootmiseks ja millistesse majanduslikesse raskustesse on piima langenud kokkuostuhind neid viinud, tundub odavaimat piima ostes justkui sellele olukorrale oma heakskiit anda.

Kolme lapse emana keerlevad mõtted ikka selle ümber, kuidas laste toidulaud võimalikult tervislik hoida. Usun meie toitumisteadlasi, kes räägivad, et rasvasemast piimast omastab inimene rohkem kasulikke toitaineid. Nii langebki meie pere valik järjest enam täispiima kasuks. See on mulle justkui lihtne pääsetee ses väärtushinnangute vastuolus.

Õnneks või kahjuks seisavad säärase valiku ees vaid linnainimesed, sest maapoodides nii odavat piima ei näe. Kui ühe keti linnapoes maksab piimaliiter 39 senti, siis sama kaubamärgi maapoes 48 senti.

Uurisime, miks on praegu piim poes nii odav. Tuleb välja, et põhjuseks ikka meid kogu aasta piinanud koroonakriis. Kuna Eestis toodetakse piima 80 protsenti rohkem, kui ise tarbime, siis suur osa sellest läheb ekspordiks, peamiselt juustuna. Kuna praegu käiakse kõikjal maailmas restoranides tavapärasest vähem, siis meie tooteid ei vajata nii palju ja aina rohkem piima jääb meie siseturule, aga ära juua ja süüa me seda ei jõua. See ongi viinud hinnad langusesse.