Toetudes Benderi kogumikule, liigume ajas sada aastat tagasi. Pärast Vabadussõda arenes Eesti põllumajandus tänu maareformile hoogsalt. Põllumehed olid edumeelsed ja mõistsid, et ilma kohapealsete teadusuuringuteta ei ole tulemused nii head, kui võiksid.

Eesti põllumajandusuuringute jaoks on märkimist väärt 1920. aasta, kui alustasid Riigi Põllutöö Katsejaam ja Jõgeva Sordikasvatus ning taaskäivitati Tooma Sookatsejaam. Need kolm asutust on ETKI eelkäijad.