Katus kestab kauem, kui seda korralikult hooldada

„Katusele minnes tuleb õnnetuste vältimiseks rangelt järgida ohutusnõudeid. Vaja on spetsiaalseid rakmeid, mis kinnitatakse ankurduspunkti külge. Visuaalselt vaadelda on kõige parem siis, kui on olemas korrektne pääs katusele ehk redel või astmed, samuti käigusild või platvorm, millel on ohutu viibida,” selgitas Benders Baltic Nord OÜ müügi- ja turundusjuht Marek Ruubel.