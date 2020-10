Lehtede riisumata jätmine võib aeda ohustada

Levimas on soovitus sügisel aias puulehed riisumata jätta, sest see on loodusele kasulik. Jah, idaalses maailmas ehk aias see tõepoolest nii ongi, aga moodsas aias on kimbutamas hulk haiguseid ja kahjureid, mis tunnevad talveks maha jäänud lehehunnikute üle vaid heameelt.