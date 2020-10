Ebaküdooniast valmivad pikantsed hoidised

Oktoobri lõpuks võiks ebaküdoonia viljad ära korjata, aga katteloori all hoides saab koristusaega edasi lükata. FOTO: Lilli Tölp

Ebaküdoonia õunviljad on leidnud laialdast kasutamist tänu headele maitseomadustele. Suure happesisalduse tõttu neid värskena toiduks eriti ei kasutata, küll aga on need hoidistamisel igati väärt viljad ja võivad asendada äädikat.