Kärbes rikkus veinitalu astelpajusaagi

Talu peremees Mati Kivistik rääkis, et oli nädalapäevad varem, enne komandeeringusse sõitmist vaadanud, et marjad on kuidagi imelikud. Kui talgulistega tööle mindi, olid marjad mustad ja krimpsus. „Läksime uurima, marjad olid tumedad. Kui marja katki tegime, oli vastne sees. Väike valge uss,” täpsustas bioloogiharidusega veinitalu perenaine Maris Kivistik. Ta selgitas, et uss on vagel, kes toitub marjast ning seejärel nukkub ja elab talve üle mulla sees. Kevadel koorub nukust kärbes ja kõik hakkab otsast peale. Rikutud marjad ise püsivad okste küljes, isegi linnud ei taha neid süüa.