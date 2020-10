Minikostüüm ja teised seksikad moehitid

Majandus läheb alla ja seelikuserv üles? Tavaliselt on need kaks just sellises suunas liikunud. Moelavasid tabanud minivaimustus annab seega lootust, et olukorra paranemine pole enam kaugel. Kõige moekam viis mini kanda on minikostüüm: lühikesed püksid või seelik ja ansamblisse sobiv jakk. Kui külma kardad, vali paariliseks pikad saapad ja anna minna!