Peep Lillemägi: Reformierakond viis aastat hiljem

Üks Eestis tuntud koolitaja rääkis kord oma auditooriumile loo kahest poisist, Heast ja Halvast, kes kohtusid kitsal purdel. Nagu poistele omane, hakkasid nad selle asemel, et teed anda, tõuklema, et selgitada, kes tugevam. Kuna jõud olid võrdsed, otsustas Halb Poiss kasutada alatut võtet ja sülitas konkurendile näkku. Koguni kolm korda. Hea Poiss omakorda ei jäänud võlgu ja sülitas Halvale Poisile näkku viis korda. «Miks see nii läks, milles on puänt, moraal, mida me sellest loost õpime?» küsis koolitaja ja vastas ise: «Loomulikult seda, et headus võidab alati...»