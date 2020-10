Tiit Riismaa: Donald Trumpi fenomen

Tuntus on toetuse ja populaarsuse alus. Juba oma nelikümmend aastat teab Trumpi tegelikult iga ameeriklane. Trump on selle aja jooksul edukalt tegutsenud mitte lihtsalt maailma pealinnas, vaid selle südames Manhattanil. Pealegi on ta reljeefne ja värvikas isiksus. Võib arvata, et tema tuntus ei jäänud alla tolleaegse presidendi Barack Obama omale. Seega polnud teda valimiskampaania käigus enam vaja ameeriklastele ei teadvustada ega tutvustada. Aga talle oli vaja luua poliitiline mõõde.