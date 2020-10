Mali konflikt on kujunenud keerulisemaks, kui see oli aastal 2012, ning ühte ja lihtsat lahendust ei paista kusagilt. Palju on osapooli, põhjusi, soove, probleeme, piirkondlikke eripärasid jne. Oma osa lisab geograafia: Mali on pindalalt umbes sama suur kui Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Iirimaa kokku. Põhja-Malis on vahemaad suured ja liikumist raskendavad nii looduslikud takistused kui ka infrastruktuuri puudumine või kehv seisukord. Relvastatud rühmitustel leidub ohtralt ruumi, kus peituda ja tegutseda.