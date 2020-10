Kui varem oli abort lubatud juhul, kui on toimunud vägistamine või intsest, ema tervis on ohus või loode on väärarenguga, siis eelmise nädala otsusega eemaldati just viimane nende hulgast, sest leiti, et see pole kooskõlas põhiseadusega. Otsusele on järgnenud pahameel Euroopa Nõukogult, mitmelt organisatsioonilt ning naisõiguslastelt.