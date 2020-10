Saksamaa kantsler Angela Merkel leppis eile liidumaade juhtidega kokku, et tulevast nädalast seiskub kogu riigis kuuks ajaks suurem osa elust. Plaanis on sulgeda restoranid ja baarid, teatrid, kinod ning spordisaalid, kuid koolid jätkavad tööd. Reisimine on keelatud, suhtlust lubatakse vaid kuni kahe perekonna vahel.