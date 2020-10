Eesti näitlejaga verine ja lumine vene muinasjutt

Loo käivitab Venemaal ootamatult leviv viirus. Tegemist on eriti nakkava ja seni tundmatu haigusega, mille ees arstid – aga seega ka kõik ülejäänud – on võimetud. Esimestes osades markeeritakse kaose ulatus: võimust võtavad need, kel on jõud, ning need tüübid juba ei halasta, sest vara tuleb kiirelt ümber jagada ja rikastelt tuleb võtta see, mis läigib (jääb küll arusaamatuks, miks peaks pandeemia ajal röövima suuri telekaid, kui toidu, ravimite ja riiete väärtus kasvab tund-tunnilt, aga ju on paadunud pättidel kiired relvad, kuid aeglane taip).