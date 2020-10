Siret Kotka, Indrek Saar, Anti Poolamets, Taavi Rõivas, Kaido Höövelson, Üllar Saaremäe: toetame Arvo Pärdi muusikamaja

Riigikogu otsustas 20 aastat tagasi, et riiklikult tähtsate kultuuriehitistena peavad kerkima Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Kumu ning Eesti Rahva Muuseum. Nüüd on need objektid valmis ja üks peatükk läbi. Keerame uue lehekülje, vaatame tulevikku ning rajame järgmised kultuuriobjektid, mis teeks Eesti igal moel suuremaks. Aeg on vaadata kuldsest ringist väljapoole ning rajada riiklikult tähtis kultuuriobjekt Rakverre, kirjutavad riigikogu liikmed Siret Kotka (KE), Indrek Saar (SDE), Anti Poolamets (EKRE), Taavi Rõivas (RE), Kaido Höövelson (KE) ja Üllar Saaremäe (Isamaa).