Peeter Raudsepp: EASi tükeldamist ei tule

Riigikontroll leidis oma hiljutises ülevaates, et kuigi Eesti ettevõtjad on riigi äridiplomaatia toimimisega üldiselt rahul, tekitab EASi ja välisministeeriumi omavaheline konkurents ja ebapiisav infovahetus probleeme. Kummagi ametkonna välisesindus toimib iseseisvalt, puudub ühine tulevikunägemus ja ühtne infohaldamise süsteem. Riigikontrolör Janar Holmi hinnangul on oht tegevusi dubleerida ja seeläbi niigi vähest ressurssi raisata.