Jalgpallikohtunike töö on teadupärast tänamatu. Vilemehi kritiseerivad mängijad, treenerid, fännid ja ajakirjandus. Mõnikord on tegemist õigustatud kriitikaga, teinekord jälle emotsiooni pealt öelduga. Postimees võttis ühendust Premium Liiga mängijate ja treeneriga, aga ka kohtunike koolitajaga, et teha kindlaks koduste õigusmõistjate head ja vead.