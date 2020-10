Andres Põder: armastab, ei armasta, vihkab…

Viimasel ajal on ilmunud mitmeid kirjutisi, kus viidatakse, olgu toetavalt või kriitiliselt, ka Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) vastavatele seisukohavõttudele. See on rõõmustav – esindab ju EKN ligikaudselt kolmandikku Eesti elanikest, kes liikmesuse kaudu on oma kiriku õpetuse heaks kiitnud. Samas on nad kutsutud ka diskussioonis osalema. Eelmisel nädalal võttis Postimehes sõna luterliku kiriku liige Luukas Kristjan Ilves, kes esitas EKNi suunal päris mitu küsimust, mis ilmselt pakuvad ka laiemat huvi.