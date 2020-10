Rapla hooldekeskuse 32 asukal tuvastati koroonaviirus

Eestisse tuli juurde üks suur hooldekeskuse nakatumine, kuid terviseamet nendib, et seda kollet arvesse võtmatagi on nakatumine kasvanud. Raplamaal asuvas hooldekeskuses tehtud laustestimisel tuli juurde 32 uut nakatumisjuhtu.

Epidemioloogid veel otsivad Raplamaa hooldekeskuse nakkusallikat, kuid terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma teada on seal nakatunud nii kliendid kui ka töötajad. «Üldjuhul viib majja nakkuse töötaja, ja kui see sinna jõuab, siis on see väga kiire levikuga,» lausus Härma.

Rapla hooldekeskuse juhataja Anne-Ly Pedaja ütles Postimehele, et ta ei saa informatsiooni jagada, sest see puudutab töötajaid ja kliente. «Nii palju võin öelda, et positiivsed on nii hoolealused kui ka personal. Kõik on asümptomaatilised ja nähtusid ei ole,» selgitas ta.