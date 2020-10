Poola abordiseaduse vastased kogunesid Vabaduse väljakule

Eile kogunesid meeleavaldajad Tallinnas Vabaduse väljakule, et seista naiste õiguste eest ja toetada Poolas abordiseaduse pärast käivitunud protestilainet. Poolas algasid meeleavaldused, kui ülemkohus otsustas 22. oktoobril, et vigase loote aborti reguleeriv seadussäte on vastuolus Poola põhiseadusega. Uue eelnõu järgi oleks abort ebaseaduslik ka alaealise seksuaalse kuritarvitamise tagajärjel.