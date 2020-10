Eesti lühiuudised

Riigikogu võttis eile vastu liiklusseaduse muudatused ehk seadusesse lisati uus sõidukite kategooria – kergliikur. Kergliikurid on inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuvad sõidukid, näiteks elektrilised tõukerattad, elektrirulad, tasakaaluliikurid ja muud sellised istekohata sõidukid. Seaduse järgi tohib kergliikur nüüd sõita eelkõige jalakäijale ja jalgratturile ette nähtud keskkonnas, erandina ka sõiduteel. Suurimaks sõidukiiruseks kehtestati kergliikurile 25 kilomeetrit tunnis, seejuures jalakäijate vahetus läheduses tuleb sõita jalakäijat mitte ohustava kiirusega. Kergliikuriga sõiduteel liiklemiseks nõutakse 10–15-aastaselt kergliikuri juhilt jalgratta juhtimise õigust ja alla 16-aastane juht peab kandma kinnitatud rihmaga kiivrit. PM

Eestimaa Rohelised ning Eesti 200 allkirjastasid eile ühisdeklaratsiooni, millega asuti koostööle samasooliste paaride abielu seadustamiseks. Roheliste esinaise Züleyxa Izmailova (pildil) sõnul peaks Eestis saama võrdsetel alustel abielluda ka samasoolised paarid. «Kui tahame olla oma inimestele riik, mis nende õigusi kaitseb, siis me ei saa öelda, et neid õigusi pole kõigil. See pole euroopalike väärtustega kooskõlas,» lisas Eesti 200 juht Kristina Kallas. Deklaratsiooniga ootavad rohelised ja Eesti 200 ühinema ka teisi erakondi. PM