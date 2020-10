Poleemika poetessi ja ühiskonnategelase Sveta Grigorjeva presidendi vastuvõtul peetud kõne ümber jätkub. Ma ei astukski diskussiooni tema isikliku arvamusega, kui see ei seaks kahtluse alla minu enda väärtusi. Oma kõnes ja viimastes intervjuudes kuulutab ta traditsioonilise valiku banaalsusi sellest, et tuleb kustutada piir linna ja maa, venelaste ja eestlaste, vaeste ja rikaste, meeste ja naiste vahel. See tähendab, et kutsub üles üleüldisele võrdsusele. See on selline läikiv kommipaber, kuid mis komm on siis varjul nende loosungite sees?