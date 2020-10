Edward Lucas: ülikoolid on akadeemilise vabaduse vahetanud Hiina raha vastu

Ühendkuningriik on vaba maa. Siinsete hiina tudengite jaoks aga ei erine siinne elu juba pikemat aega kuigi palju kodumaisest diktatuurist. Avameelne kõnelemine on ohtlik, isegi varjupaiga taotlemisega võib kaasneda kättemaks Hiinasse elama jäänud sugulastele. Eriti ohustatud on uiguuri vähemuse esindajad: kui nad vähegi ette nähtud rajalt kõrvale astuvad, võib nende perekondi ees oodata piinamine ja sunnitöö kommunistliku režiimi kurikuulsates ümberõppelaagrites.

Üks selle kontrollisüsteemi eesmärk on kindlustada luurekoostöö, eriti tehniliste ja muude saladuste röövimine. Teine eesmärk on pärssida igasugust Hiina kommunistliku partei kriitikat. Cambridge’is õppiv Ulysses Chow oli üks paljudest Hongkongi demokraatiameelsetest tudengitest, kes leidis oma e-postkastist kõvasti sõimu ja tänitamist. Õppurid ütlevad, et neid on sunnitud vastumeeleavaldustel maha karjuma neid, kes protestivad režiimi repressiivse poliitika vastu – isegi kui nad ise südames tegelikult pooldavad protestijaid. Hiina saatkond Londonis kutsus jutule tudengi, kes vilavi silmi palus, et tema nime ei nimetataks, ja esitas talle tungiva soovi kirjutada artikkel, mis lükkaks tagasi inimõiguste rikkumise pihta sihitud kriitika.