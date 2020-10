Sügis hiilib pliidile. Kuidas teeb tummist Burgundia veisepada Pärnu Gastronoomi peakokk?

«Ainult lõikamise, praadimise ja maitsestamise vaev. Siis umbes paariks tunniks ahju ja vaikselt podisedes valmib roog peaaegu et ise. Tõeline laisa perenaise toit,» kiidab Merike Kotsulim ükskõik millist ahjupada, olgu see Burgundia stiilis veise- või mõni muu hautis.

Burgundia pada, punases veinis hautatud veiseliha oma maaläheduse ja tummisusega on just midagi seesugust, mis hilissügisesse või ka talve passib. Ürdid, küüslauk ja punavein sulavad selles jõuliseks tervikuks, liha on aga küpsenud aeglaselt pehmeks. Paks ja tumepruun küpsetusleem on ses enamasti nii maitsev kraam, et sellest ei raatsi taldrikule piiskagi jätta.