Sven Jürgenson: rahu praktikas

Kolmveerand sajandi jooksul on ÜRO, tema allorganisatsioonid, algatused või töötajad Nobeli rahupreemia pälvinud 12 korral. Viimati, vaid mõni nädal tagasi, sai selle üleilmse tunnustuse Maailma Toiduprogramm. Mullu sai sellelt ÜRO organisatsioonilt abi peaaegu 100 miljonit nälga kannatavat inimest 88 riigis üle maailma.

Maailma Toiduprogrammi töötajad, kelle ülesanne on leevendada kannatusi ja parandada eluolu konfliktipiirkondades, on näinud nii mõndagi. Näiteks seda, et nälg võib kergesti muutuda relvaks. Näljutamistaktikaid kasutatakse laialdaselt, piirates ligipääsu humanitaarabile ja proovides võtta inimestelt viimanegi jõud, seda näiteks nii Süürias kui ka Jeemenis. 75 aastat pärast ÜRO loomist pole sõda ja konflikt maailmast kuhugi kadunud.