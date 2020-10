Maavärina aasta Eesti restoranides. Mis neist saab?

Vaid mõni näide Tallinnast, kus söögikohad on kõige rohkem viirusest pihta saanud. Juur on kinni. Mekk sulges uksed. Noa peakoka saal võttis pausi. Ribe asemel on Rado, Art Prioris Must Puudel.

Kogu majapidamise peremees, sommeljee Kristjan Peäske ütleb, et kuigi inimesi on tulnud koondada, ei valitsenud tol õhtusöögil sugugi sünge matusemeeleolu. Vastupidi, see võttis kokku üheksa ägedat aastat, millega tõestati endale ja teistele, et ainult Eesti (talu)toiduainetega on võimalik restorani pidada. Alguses ilmvõimatuna tundunud ülesanne täideti ja rohkem veel: trend levis kulutulena söögikohtadesse üle Eesti.