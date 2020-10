Liiga paljastavad riided? Naissportlased ei soovi ajas tagasi rännata

Kui naised aastal 1900 esmakordselt olümpiamängudel osalesid, kandsid nad maani seelikuid ja pikkade varrukatega pluuse. Tänaseks on naissportlaste võistlusriietus teinud läbi tohutu muutuse ja osadel spordialadel tähendab see ülinappi riietust. Kuidas sportlased end selliselt tunnevad – kas see on vaba valik või sund? Rääkisime kergejõustiklaste ja rannavõrkpalluritega välimuse ja riietuse olulisusest.