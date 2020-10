Uue ajastu Defender

Defender, ammuilma legendi staatuses sõiduk. Kultusauto, mida tuntakse paremini kui Briti popmuusikat, kuningakoda ja Londoni udu kokku. Kus kõik on Defenderitega käidud, kuhu ronitud, millised põllud küntud ja eluga tagasi tuldud! Poriste kummikutega tööloom, mis on saanud osaks popkultuurist – sest mis see muud on, kui aina kutsutakse filmidesse mängima. Näiteks Bondi «Skyfall», «Spectre» ning nii palju kui me teame, on Defenderi uusversioonil vähemalt üks tagaajamisstseen Daniel Craigi viimases 007 filmis «No Time To Die».