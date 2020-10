Kui häid loodusetundjaid on meil Eestis üksjagu, jätkub heade loodusgiidide üleslugemiseks enam-vähem kahe käe sõrmedest. Nii ongi need, kes on sellesse valdkonda pidama jäänud, oma oskusi ja teadmisi paljude aastate jooksul lihvinud. See on hindamatu oskusteave, kirjutab toimetaja Rein Kuresoo.