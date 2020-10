Nojah, kuvand, millega Eestit on maailmas turundatud – metsiku loodusega maa, kus on rohkesti põlismetsi –, on juba liiga selges vastuolus sellega, mis siin tegelikult toimub. Sõites mööda metsamaastikku, kus vanemaid metsi ei olegi enam püsti ning mõlemal pool teed kõrguvad palgihunnikud, on muidugi võimalik seletada, et tegemist on majandusmetsaga, ja just niiviisi majandatavates metsades lõppkokkuvõttes just lähebki. Aga raied käivad ka looduskaitsealadel ja seal toimuvat on raske seletada, piinlik hakkab.