Võlaketrajate uus tase: tanki pannakse kasvõi vanaema

Tankist pole Eesti ühiskonnas sugugi uus ametimees. Ettevõtja kasutab teda reeglina siis, kui soovib pääseda võlgadest maksuameti või partnerite ees. Tihtipeale on variisikud n-ö elukutselised ja paadunud tegelased, nad võivad korraga kuuluda isegi mitmesaja firma juhatusse, kus neile makstakse tankistiks olemise eest igakuist tasu. Üldjuhul pole neil hinge taga erilist vara, mida saaks võlgade katteks kasutada. Nii tekib surnud ring, kus võlausaldajad laiutavad käsi, aga tegelikult jätkab võlad tekitanud ärimees avantüüre juba uue firma alt.

Kuid leidub ka sootuks teist tüüpi tankiste. Maksu- ja tolliameti (MTA) radarile on viimasel ajal sattunud ettevõtjaid, kes ei pea paljuks munsterdada kõrvuni võlgades äriühingu juhiks oma lähiringi kuuluvaid inimesi. MTA juriidilise osakonna erimenetluse valdkonnajuht Revo Krause ütles, et põhjus selle taga on lihtne: sõpru ja pereliikmeid saab usaldada.