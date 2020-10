Majanduse lühiuudised

Keskpank on valmis muutma rahapoliitikat

Euroopa Keskpank (EKP) otsustas neljapäevasel rahapoliitika nõukogu istungil jätta nii intressimäärad kui varaostuprogrammid senisele tasemele, kuid rõhutas, et on vajadusel valmis rahapoliitikat majanduse turgutamiseks muutma. EKP märkis, et majanduskeskkond on praegu selgelt langusriskide poole kaldus ja keskpank hindab põhjalikult laekuvaid andmeid, samuti pandeemia kulgu, vaktsiinide kasutuselevõtu väljavaadet ning euro vahetuskursi arengut. Keskpank jättis põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti ja hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti. Erakorralise varaostuprogrammi PEPP mahuks jääb 1,35 triljonit eurot. BNS