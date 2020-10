Puidust naelad raudsete lahenduse jaoks

Ristkihtpuit – olgu siis liimitult kokku pandud laudadest või kokku naelutatud laudadest – on hea võimalus ehitada pärispuine hoone. Aga palk, võite küsida. Maja jagu head ja kestvat palki kokku koguda on ajamahukas ettevõtmine. Ristkihtmaterjal annab aga elukeskkonna loomiseks paindlikuma viisi kui palk. Nimetus CLT (cross laminated timber) on kasutusel ristkiht-liimpuidu kohta. MHM on seevastu saksakeelsest ehituskultuurist (massive holtz mauer, «massiivne puitmüüritis») ja selle all peetaksegi silmas alumiiniumnaelutatud ristkihtpuitu. Tuntuim ristkihtne materjal on vineer, milles puuspoonikihid on surve all kokku litsutud. Nagu vineeril on ka ristkihtpuidul paaritu arv kihte, et välimiste kihtide süüsuunad oleksid samad.