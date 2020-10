Materjaliotsingud karmi kuutolmu vastu

Kuule minekust ja seal inimasunduste loomise plaanist on teatanud nii riigid kui ettevõtted. Samas on Kuu siiski ühes osas salakaval paik, kuhu minna ja ringi askeldada. Nimelt on kuutolm sootuks teistsugune kui peen mineraalne materjal Maal. Maal on tuuled ja vesi ning muud tegurid lihvinud ammu tekkinud terakesed üsna ümaraks. Kuu pinda miljoneid aastaid pommitanud meteoriidid on sealsetest kivimitest alles jätnud vägagi teravate servadega osakesed ja üliabrasiivse tolmu.