Välismaa lühiuudised

Briti opositsiooniline Tööpartei tunnistas eile, et partei rikkus endise liidri Jeremy Corbyni (pildil) ametiajal erakonda antisemitismis süüdistavaid kaebusi menetledes võrdõiguslikkuse seadust. Võrdõiguslikkuse ja inimõiguste komisjon (EHRC) avastas juhtumeid, kus partei juhtkond eesotsas Corbyniga pisendas juutidest liikmete kaebuste tähtsust või jättis need sootuks tähelepanuta. Mõnikord astuti ka aktiivselt välja soositumate liitlaste kaitseks. «Seda raportit oli raske lugeda ja Tööparteil on põhjust häbi tunda,» ütles eile leiboristide uus liider Keir Starmer, kelle sõnul peatatakse edasise uurimise ajaks Corbyni liikmesus erakonnas. Corbyn ütles raporti süüdistustele vastates, et antisemitism on talle täiesti vastumeelne ja ta ei saa kõigi komisjoni väidetega nõustuda. AFP/BNS