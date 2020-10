Ka hiljem oli vabariiklaste poliitika Nõukogude Liidu vastu olnud alati palju agressiivsem, räägib Californias elav politoloog Edgar Kaskla. Kuna suhe vabariiklastega oli eestlastel alati hea, oli tema sõnul ka suhteliselt lihtne kutsuda nende poliitikuid kõnet pidama. «Olgu see Eesti Vabariigi aastapäeval, Eesti päevadel või mujal. Eestlased harjusid sellega, et need mehed on meie poolt!» ütleb Kaskla.