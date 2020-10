Sefiiritortidega oli kaasas sõnum: «Hea Jüri Ratas! Tort raske töö­nädala eest võib olla tunnustus. Aga kui see töö on paljudele haiget teinud, kas see siis oli ikka õigel kohal? Olgu need tordid selle üle järele mõtlemiseks.»