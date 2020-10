Prokuratuur kahtlustab kahte Loomaaia Sõpra omastamises

Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran peatas septembri lõpus koostöö Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga (TLSS), kuna loomaaed ei ole rahul seltsi raha­asjadega. TLSS on mittetulundusühing ning kogub loomaaialoomadele vaderitoetusi ja annetusi ning korraldab toetuskampaaniaid loomaaia nimel. Prokuratuur on esitanud kahtlustuse seltsi juhatuse liikmele.

Tiit Maran selgitas, et looma­aia seltsi revisjonikomisjon ei olnud rahul seltsi rahaasjadega. «Kuna TLSSi juhatus ei ole kriitikale ammendavaid vastuseid andnud ning loomaaial on küsimusi seltsi tegevuse kohta, pidas loomaaed ainuõigeks koostöö TLSSiga peatada,» ütles looma­aia direktor.

Maran ütles Postimehele, et saatis eile kõigile vaderitele teate ja palus neil lõpetada kanded seltsi kontole. «Palusin ka teada anda neil, kes on nõus Tallinna loomaaiaga jätkama koostööd,» lisas ta. Tema sõnul on praeguse tagasiside põhjal suurem osa annetajaid nõus jätkama.