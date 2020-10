Metsa etteraiumine jätab mehed ja masinad peagi tööta

Kümme aastat on seisnud Eesti metsanduse arengukavas, et jätkusuutlik raiemaht on 12–15 miljonit tihumeetrit aastas. Raiutud on keskmiselt 10,7 miljonit tihumeetrit aastas. «Metsa kasvab rohkem juurde, kui raiutakse,» väidab neile arvudele toetudes keskkonnaministeerium.