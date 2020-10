«Igavese teise» müüdi murdnud Kandimaa: oli põhjuseid, miks ma ei tahtnud varem peatreeneriks saada

Kui Postimees enne mängude algust meistrisarja meeskondade pingerivi kokku pani, jäi Tartu tiim oma nooruse tõttu paberil Rakvere Tarva ees eelviimaseks. See hinnang ei peegeldanud otsest ­pessimismi, et ülikoolilinna esindus üldse hakkama ei saaks. Küsimus on asja­olus, et meeskonna eestlastest mängijad polnud seni pidanud suurt vastutust kandma, kuid nüüd tuleb seda teha. Ning Kandi­maa alustas peatreenerina ikkagi esimest hooaega, Priit ­Venega ülikooli spordiklubi lepingut ei uuendanud.