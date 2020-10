Taustamängijate tuleproov

Tellijale

Enne Enot oli üks teine heli­looja, ühtlasi ka zen-budist, John Cage rääkinud sellest, kuidas kõik helid on head. Ta tuli välja ka kontseptuaalse teosega «4, 33», mis tähendas laiemas laastus vaikust. Kuid see polnud muidugi absoluutne vaikus. Selle ettekandeakt pidi olema järgmine: esitaja võtab instrumendi taga istet, aga mängima ei hakka. Teose moodustabki pigem see muu, mis saalis hakkab toimuma – kõik need nihelemised, sahistamised, sügamised ja ohkamised.

Nõutuse poeesia

«Kas te olete oma kohaga rahul» algab umbes samasuguse vaikusemanöövri ja pealesunniga nagu too John Cage’i oma. Vaikus ja tühjus on taustad, ja võib vist öelda, et need on suurimad – neile projitseerub enam-vähem kõik maailmas. Mingis mõttes võiks niimoodi ka ju lavastuse keskse jõujoone väga suurelt välja vedada. Kuid kas ikka võiks?

«Kas te olete…» ei lase end suurusest ja selle paatosest ning selle vägevast viipest muidugi kaasa tõmmata ja pigem on tegu väga väikesel, võib-olla et isegi väikseimal skaalal mängiva teosega. Sest taustad, nii kaua kui neile mitte mõelda, on ju väga väikesed, kui mitte öelda, et olematud. Taustad ja vahekohad on needki kohad, kus luusib ringi ka umbne ja sumbne, mis on samuti materjalid, mida inimene proovib üldiselt oma elust kõrvale tõrjuda nagu majaomanik vammi.